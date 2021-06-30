Путин рассказал, как власти будут бороться с поддельными сертификатами о вакцинации

Продажа поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса — «мошенничество чистой воды», и правоохранительные органы будут использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать такие преступления. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой вел Первый канал.

Во время прямой линии президент ответил на вопрос жителя Москвы о том, каким образом власти собираются бороться с массовым распространением поддельных сертификатов о вакцинации и справках о противопоказаниях к прививке.

«Это вредная работа, очень опасный вид преступления, в данном случае связан еще со здоровьем людей, абсолютно недопустимо. И правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать такие преступления», — сказал Путин.

Глава РФ добавил, что подобные действия являются «мошенничеством чистой воды», и руководство МВД в курсе ситуации.

«Знают об этом, и министр внутренних дел знает. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Работают, ищут и, надеюсь, будут привлекать к ответственности», — добавил президент.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин заявил, что он выступает против обязательной вакцинации против коронавируса, но при этом отметил, что подобного рода меры вписываются в рамки закона.