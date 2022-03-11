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Политика

Путин сообщил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной. Что еще сказал президент

Президент России Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко 11 марта заявил об «определенных позитивных сдвигах» в российско-украинских переговорах.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

«Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее», — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, всего прошло три раунда переговоров. Последний состоялся 7 марта.

Также Владимир Путин заявил, что СССР жил в условиях санкций и добивался «колоссальных успехов», санкции — это время возможностей для укрепления экономического и технологического суверенитета, а попытки сдержать развитие России и Белоруссии предпринимались всегда, но страны преодолеют эти трудности.

В свою очередь Александр Лукашенко назвал санкции Запада против России и Белоруссии «свинством». На разговор он пришел с картой, чтобы показать, откуда Украина готовилась нанести удар по Беларуси.

«Благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома», — цитирует президента Белоруссии БелТА.

Лукашенко уверен, что к концу года люди забудут о конфликте на Украине.

Ранее Путин дал добро на отправку добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

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