Путин рассказал о бессрочном пребывании президента у власти

Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге прокомментировал снятие ограничения с полномочий главы государства в виде «конкретного срока», сообщает РИА «Новости» .

Один из ветеранов обратился к Путину с просьбой «решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией», чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

По идее ветерана, сделать это необходимо так, чтобы народ сам мог решать, «продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное».

Он также отметил, что у Путина получилось укрепить обороноспособность страны и теперь президент может приступать к решению других задач.

Глава государства поблагодарил ветерана за добрые слова в свой адрес и перешел к ответу на предложение.

«Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю… это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», — ответил Путин.

Леонид Брежнев после выступления на пленуме ЦК ВЛКСМ. RIA Novosti archive , image #36535 / Yuriy Ivanov / CC-BY-SA 3.0

Вместе с тем, как он подчеркнул, тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства «один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».

«Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — заключил Путин.

Напомним, накануне президент России подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».