Путин разрешил чиновникам иметь иностранное гражданство, если они не могут от него отказаться

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским гражданам с двумя паспортами вступать в государственные должности и оставаться на них, если они не могут избавиться от иностранного гражданства.

«Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Какие именно причины могут помешать избавиться от гражданства другой страны, должен будет решить либо сам президент, либо специально созданная для этого комиссия. Если заявление гражданина удовлетворят, то его примут на госслужбу по контракту, срок которого не сможет превысить срок действия выданного ему разрешения, пишет polit.ru.

Действующие чиновники с двумя гражданствами должны будут направить обращения с просьбой оставить их на занимаемых должностях до 15 ноября 2021 года, поясняет «Новая газета».

20 апреля Госдума в третьем чтении одобрила законы о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство для государственных и муниципальных служащих.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил составить и огласить списки депутатов, у которых работают помощники на общественных началах с иностранным гражданством.

Такое предложение прозвучало со стороны спикера в ответ на инициативу депутатов от КПРФ запретить чиновникам и другим категориям должностных лиц не только иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, но и недвижимость за границей.

Володин же считает, что коммунистам «надо начать с себя».