26 августа 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин разрешил чиновникам иметь иностранное гражданство, если они не могут от него отказаться

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским гражданам с двумя паспортами вступать в государственные должности и оставаться на них, если они не могут избавиться от иностранного гражданства.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Какие именно причины могут помешать избавиться от гражданства другой страны, должен будет решить либо сам президент, либо специально созданная для этого комиссия. Если заявление гражданина удовлетворят, то его примут на госслужбу по контракту, срок которого не сможет превысить срок действия выданного ему разрешения, пишет polit.ru.

Действующие чиновники с двумя гражданствами должны будут направить обращения с просьбой оставить их на занимаемых должностях до 15 ноября 2021 года, поясняет «Новая газета».

20 апреля Госдума в третьем чтении одобрила законы о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство для государственных и муниципальных служащих.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил составить и огласить списки депутатов, у которых работают помощники на общественных началах с иностранным гражданством.

Такое предложение прозвучало со стороны спикера в ответ на инициативу депутатов от КПРФ запретить чиновникам и другим категориям должностных лиц не только иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, но и недвижимость за границей.

Володин же считает, что коммунистам «надо начать с себя».

«Спросите с себя и тогда мир изменится, задайте стандарт, а мы дальше его реализуем. Откуда вообще эта тема появилась (с иностранным гражданством)? Где дети генсеков, их внуки? Где внуки Сталина, его родственники, а также Хрущева, Брежнева, Горбачева? Вся история партии (КПСС) о том, что одно для тех, кто в фуфайке ходил, а другое для тех, кто сидел в цековских кабинетах», — сказал Володин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость