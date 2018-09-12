Путин решил заключить мирный договор с Японией

«Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Страны 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора, напомнил Путин. Он рассказал о советско-японской декларации 1956 года, которая прекратила состояние войны между странами. Декларация была ратифицирована парламентом Японии и Верховным советом СССР и подразумевала заключение мирного договора в краткие сроки.

«Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — заявил Путин.

Первая сенсация ВЭФ.

Путин о мирном договоре с Японией: Давайте заключим мирный договор, не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий. А потом как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам вопросы, с которыми мы не можем справиться 70 лет pic.twitter.com/316EDugrHr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 сентября 2018 г.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил решимость к заключению мирного договора между Японией и Россией, сообщает ТАСС.

«Владимир, давайте еще раз здесь подтвердим наши намерения перед такой большой аудиторией в качестве свидетелей. Давайте идти вперед, задавая себе такие вопросы: «Если не сделать этого сейчас, то когда?», «Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» — подчеркнул он, обратившись к президенту РФ.

Абэ признался, что сделать это непросто. «Но на нас лежит ответственность за будущие поколения. Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», — подчеркнул глава японского правительства.

Курилы

Основным препятствием для заключения мирного договора является принадлежность южной части Курил: после окончания Второй мировой войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.