В ответ на сбитый в Сирии самолет-разведчик российских ВКС наша страна перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах, пишет «Коммерсант». Журналисты издания ссылаются на свои источники в Минобороны.

Хотя верховный главнокомандующий Владимир Путин назвал случившиеся с Ил-20 цепью трагических обстоятельств, которые нельзя сравнивать с ситуацией со сбитым турками Су-24, в военном ведомстве заявили, что расценивают действия Израиля как «враждебные». В Минобороны оставляют за собой право «на адекватные ответные действия», не уточнив, однако, что конкретно имеется в виду.

Источник «Коммерсанта» пояснил, что российские военные не имели в виду какие-либо атаки на самолеты ВВС Израиля:

Скорее всего, они имели в виду абсолютное бездействие в будущем в тех вопросах, где раньше они готовы были помогать Израилю.

Скорее всего что речь может идти об отказе в проведении переговоров с Ираном и «Хезболлой».

Трагедия с Ил-20

По мнению Минобороны РФ, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО. «Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар», — заявил ранее Сергей Шойгу. Он полностью возложил вину за случившееся на израильскую сторону. По его словам, Израиль предупредил Россию о проведении военной операции «только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16».​

В заявлении армии Израиля причиной трагедии назвали «беспорядочный огонь» сирийских средств ПВО. В момент, когда были выпущены ракеты, израильские самолеты уже находились в своем воздушном пространстве, говорят военные. Кроме того, во время ударов по целям в Латакии российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции, заявляет израильская сторона.

Остатки самолета вместе с фрагментами тел погибших уже подняли со дна Средиземного моря во время поисковой операции. Ил-20 выполнял разведзадание по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов.