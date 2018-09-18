Шойгу: Россия вправе ответить Израилю за сбитый Ил-20

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Израиля после крушения российского самолета. Об этом он предупредил израильского коллегу Авигдора Либермана в телефонном разговоре. Посла Израиля в Москве уже вызвали в МИД, сообщает РИА Новости .

Шойгу отметил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Также министр напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.

Напомним, четыре израильских истребителя F-16 нанесли авиаудары по сирийским объектам в районе Латакии. Бомбометание проходило недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и вблизи заходившего на посадку самолета Ил-20.

По мнению Минобороны РФ, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность больше, чем у истребителей F-16, сбила зенитная управляемая ракета.

Остатки самолета нашли в море в 27 км к западу от города Баниас. Их уже подняли на корабли группировки российского ВМФ вместе с фрагментами тел и личными вещами членов экипажа. В поисковой операции участвуют восемь кораблей, пишет РБК.

Шойгу подчеркнул, что безответственность израильских ВВС стоила жизни 15 россиянам. Израильские военные заявили, что предупреждали российскую сторону о бомбежке сирийской территории. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

В израильском Минобороны подтвердили переговоры Шойгу и Либермана, однако отказались говорить о содержании беседы. В МИД России для обсуждения ситуации прибыла Временная поверенная в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гатсо, пишет ТАСС.