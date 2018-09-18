Читайте нас в соцсетях
18 сентября
Новости
Вся лента
Политика
353

Шойгу: Россия вправе ответить Израилю за сбитый Ил-20

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Израиля после крушения российского самолета. Об этом он предупредил израильского коллегу Авигдора Либермана в телефонном разговоре. Посла Израиля в Москве уже вызвали в МИД, сообщает РИА Новости.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

Шойгу отметил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Также министр напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.

Напомним, четыре израильских истребителя F-16 нанесли авиаудары по сирийским объектам в районе Латакии. Бомбометание проходило недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и вблизи заходившего на посадку самолета Ил-20.

По мнению Минобороны РФ, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность больше, чем у истребителей F-16, сбила зенитная управляемая ракета.

Остатки самолета нашли в море в 27 км к западу от города Баниас. Их уже подняли на корабли группировки российского ВМФ вместе с фрагментами тел и личными вещами членов экипажа. В поисковой операции участвуют восемь кораблей, пишет РБК.

Шойгу подчеркнул, что безответственность израильских ВВС стоила жизни 15 россиянам. Израильские военные заявили, что предупреждали российскую сторону о бомбежке сирийской территории. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

В израильском Минобороны подтвердили переговоры Шойгу и Либермана, однако отказались говорить о содержании беседы. В МИД России для обсуждения ситуации прибыла Временная поверенная в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гатсо, пишет ТАСС.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка