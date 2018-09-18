«Цепь случайностей»: Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым турками Су-24

Владимир Путин призвал не сравнивать трагедию с Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными российским истребителем Су-24. Президент заявил, что Россия усилит меры безопасности своих военных в Сирии, и это «заметят все», пишет РИА Новости .

Путин прокомментировал ситуацию на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии. «Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — сказал глава РФ.

Президент принес соболезнования родным и близким погибших. «Это беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей», — добавил глава государства.

По мнению Минобороны РФ, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО. «Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар», — заявил ранее Сергей Шойгу. Он полностью возложил вину за случившееся на израильскую сторону. По его словам, Израиль предупредил Россию о проведении военной операции «только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16».​

В заявлении армии Израиля причиной трагедии назвали «беспорядочный огонь» сирийских средств ПВО. В момент, когда были выпущены ракеты, израильские самолеты уже находились в своем воздушном пространстве, говорят военные. Кроме того, во время ударов по целям в Латакии российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции, заявляет израильская сторона.

Остатки самолета вместе с фрагментами тел погибших уже подняли со дна Средиземного моря во время поисковой операции.