Путин своим указом продлил действие продовольственного эмбарго

«В целях защиты национальных интересов РФ <…> постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство должно обеспечить необходимые для исполнения указа меры, пишет Газета.Ru.

Документ продлил действие продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из тех государств, которые ввели или подержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма к России.

В марте 2021 года правительство РФ вывело из-под эмбарго импортных улиток, следует из соответствующего постановления кабмина.

Согласно постановлению, племенные улитки больше не входят в список товаров, которые нельзя импортировать из-за границы в Россию. Их ввоз разрешен при наличии разрешения, выданного Минсельхозом России.

Это же постановление разрешает поставки деминерализованной сыворотки для детского питания.

Запрет и уничтожение

Россия ввела продовольственное эмбарго против стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 году. Запрет на импорт сельхозпродукции из этих государств стал ответом на санкции против российских чиновников и предприятий, которые на Западе ввели из-за присоединения Крыма и войны в Донбассе.

В 2015 году вступил в силу указ об уничтожении всей «санкционной» продукции, попавшей в страну, вопреки запрету.