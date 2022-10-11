11 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин своим указом продлил действие продовольственного эмбарго

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил действие специальных экономических мер, введенных для обеспечения безопасности России.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

«В целях защиты национальных интересов РФ <…> постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство должно обеспечить необходимые для исполнения указа меры, пишет Газета.Ru.

Документ продлил действие продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из тех государств, которые ввели или подержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма к России.

В марте 2021 года правительство РФ вывело из-под эмбарго импортных улиток, следует из соответствующего постановления кабмина.

Согласно постановлению, племенные улитки больше не входят в список товаров, которые нельзя импортировать из-за границы в Россию. Их ввоз разрешен при наличии разрешения, выданного Минсельхозом России.

Это же постановление разрешает поставки деминерализованной сыворотки для детского питания.

Запрет и уничтожение

Россия ввела продовольственное эмбарго против стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 году. Запрет на импорт сельхозпродукции из этих государств стал ответом на санкции против российских чиновников и предприятий, которые на Западе ввели из-за присоединения Крыма и войны в Донбассе.

В 2015 году вступил в силу указ об уничтожении всей «санкционной» продукции, попавшей в страну, вопреки запрету.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость