Путин во время телемоста заявил, что его всегда есть за что критиковать

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян всегда есть основания критиковать власти, в том числе и его самого.

«Всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича — там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает», заявил глава государства во время телемоста с руководителем Тульской области Алексеем Дюминым, в котором поучаствовали представители общественности региона.

Ранее Путин заявлял, что после того, как он покинет пост главы государства, в стране не произойдет каких-то кардинальных событий. На вопрос, не опасается ли он, что после прихода преемника все обрушится в одночасье, Путин ответил словами «Россия не рухнет», пишет «Росбалт».

«А что обрушится в одночасье? <…> Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?» — отметил президент.

В настоящее время Владимир Путин находится на самоизоляции. Ранее заявил, что целый день работал в непосредственной близости с человеком, заболевшим COVID-19. Об этом он сказал на совещании с правительством и руководством «Единой России».

Инфицированный сотрудник, с которым работал президент, был вакцинирован, но у него упали титры антител. Человек ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато, подчеркнул Путин.