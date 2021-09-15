15 сентября 17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин во время телемоста заявил, что его всегда есть за что критиковать

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян всегда есть основания критиковать власти, в том числе и его самого.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
kremlin.ru.

«Всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича — там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает», заявил глава государства во время телемоста с руководителем Тульской области Алексеем Дюминым, в котором поучаствовали представители общественности региона.

Ранее Путин заявлял, что после того, как он покинет пост главы государства, в стране не произойдет каких-то кардинальных событий. На вопрос, не опасается ли он, что после прихода преемника все обрушится в одночасье, Путин ответил словами «Россия не рухнет», пишет «Росбалт».

«А что обрушится в одночасье? <…> Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?» — отметил президент.

В настоящее время Владимир Путин находится на самоизоляции. Ранее заявил, что целый день работал в непосредственной близости с человеком, заболевшим COVID-19. Об этом он сказал на совещании с правительством и руководством «Единой России».

Инфицированный сотрудник, с которым работал президент, был вакцинирован, но у него упали титры антител. Человек ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато, подчеркнул Путин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость