Путин: Запад «выбросил на помойку» приверженность принципам ВТО

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что западные страны «выбросили на помойку» приверженность принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление российский лидер сделал на совещании по развитию металлургического комплекса.

«Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку», — приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

В качестве аргумента глава государства привел санкции против российских металлургов, в том числе, запрет на покупку некоторых иностранных компонентов для производства.

Президент России добавил, что Запад не учел последствия своих действий, в частности, увеличение цены на стройматериалы и высокую мировую инфляцию.

Напомним, Владимир Путин напугал Великобританию, сделав заявления о гиперзвуковых ракетах «Циркон» на параде ко Дню ВМФ. По словам российского лидера, в ближайшие месяцы могут начаться поставки «Цирконов» в российскую армию. Первым кораблем, на котором будут использовать ракету, станет фрегат «Адмирал Горшков».

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал «неподобающее» отношение Запада к президенту России Владимиру Путину. По мнению Эрдогана, такое поведение не красит западных политиков.