Путин: Запад «выбросил на помойку» приверженность принципам ВТО

«Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку», — приводит слова Владимира Путина РИА Новости.
В качестве аргумента глава государства привел санкции против российских металлургов, в том числе, запрет на покупку некоторых иностранных компонентов для производства.
Президент России добавил, что Запад не учел последствия своих действий, в частности, увеличение цены на стройматериалы и высокую мировую инфляцию.
Напомним, Владимир Путин напугал Великобританию, сделав заявления о гиперзвуковых ракетах «Циркон» на параде ко Дню ВМФ. По словам российского лидера, в ближайшие месяцы могут начаться поставки «Цирконов» в российскую армию. Первым кораблем, на котором будут использовать ракету, станет фрегат «Адмирал Горшков».
Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал «неподобающее» отношение Запада к президенту России Владимиру Путину. По мнению Эрдогана, такое поведение не красит западных политиков.