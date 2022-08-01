Путин навел панику на Великобританию после заявления о ракетах «Циркон»

Президент Владимир Путин напугал Великобританию, сделав заявления о гиперзвуковых ракетах «Циркон» на параде ко Дню ВМФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Mirror.

По словам Путина, в ближайшие месяцы могут начаться поставки «Цирконов» в российскую армию. Первым кораблем, на котором будут использовать ракету, станет фрегат «Адмирал Горшков».

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука», — отмечает Mirror.

Как утверждает издание, установка таких ракет — это «леденящая душу угроза». При этом комментаторы уверены, что «никто в здравом уме не будет запускать ракету на территорию ядерной державы», поэтому опасности нет.

Напомним, «Циркон» — первая в мире гиперзвуковая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере. Она использует тягу своего двигателя.

Ее максимальная скорость — девять скоростей звука, а дальность стрельбы — 1 тыс. километров.

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