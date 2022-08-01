1 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Путин навел панику на Великобританию после заявления о ракетах «Циркон»

Президент Владимир Путин напугал Великобританию, сделав заявления о гиперзвуковых ракетах «Циркон» на параде ко Дню ВМФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По словам Путина, в ближайшие месяцы могут начаться поставки «Цирконов» в российскую армию. Первым кораблем, на котором будут использовать ракету, станет фрегат «Адмирал Горшков».

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука», — отмечает Mirror.

Как утверждает издание, установка таких ракет — это «леденящая душу угроза». При этом комментаторы уверены, что «никто в здравом уме не будет запускать ракету на территорию ядерной державы», поэтому опасности нет.

Напомним, «Циркон» — первая в мире гиперзвуковая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере. Она использует тягу своего двигателя.

Ее максимальная скорость — девять скоростей звука, а дальность стрельбы — 1 тыс. километров.

Кстати, в марте Россия запустила супермощную баллистическую ракету «Сармат». Что на это ответили за рубежом — в нашем материале.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость