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Политика

Путин заявил, что Россию просто «кинули», пообещав не расширять НАТО на восток

Россию просто обманули, «кинули», пообещав не продвигать НАТО на восток ни на один дюйм, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Владимир Путин на пресс-конференции.
Владимир Путин на пресс-конференции.
kremlin.ru

«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений : как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер указал: «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, „кинули“, ну просто обманули».

Глава государства отметил, что политика «открытых дверей» НАТО не закреплена юридически.

«В НАТО политика „открытых дверей“. Где она прописана? Нигде», — констатировал Путин.

И добавил, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто, пишет bfm.ru.

Ранее Путин отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в очном формате. Она запланирована на 18−20 февраля.

В США напомнили о предупреждении Путина, которое он сделал на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда президент России заявил, что Москва требует предоставить гарантии безопасности от США и стран-членов НАТО.

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