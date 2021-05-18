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Политика

Путин заявил о том, что терроризм поднимает голову из-за деградации международной системы безопасности

Международная система безопасности деградируют, а это ведет к тому, что в мире обострился целый ряд серьезных проблем, заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

Выступая 18 мая перед иностранными послами, глава государства отметил: «Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью.

Также он отметил, что высокие риски несут наркоторговля и оргпреступность, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам российского лидера, сегодня вновь обостряются региональные конфликты обостряются в Афганистане и Ливии.

«Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», — добавил президент.

Ранее, выступая перед иностранными послами, Путин заявил, что в России в ближайшее время появится четвертая вакцина от коронавируса.

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