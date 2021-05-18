Четвертая вакцина от коронавируса появится в России

По словам главы государства, новый препарат будет запущен в гражданский оборот.
Как уточняет «Российская газета», соответствующее заявление Путин сделал на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», — подчеркнул Путин.
Напомним, что в настоящее время в России имеется три вакцины от COVID-19.
1. «Спутник V» (разработчик — НИЦ имени Гамалеи);
2. «ЭпиВакКорона» (разработчик — новосибирский центр «Вектор»);
3. «КовиВак» (разработчик — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).
Ранее глава государства позитивно оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.