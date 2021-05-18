18 мая 26°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Четвертая вакцина от коронавируса появится в России

Четвертая вакцина от новой коронавирусной инфекции в скором времени появится в России, передает РИА Новости со ссылкой на слова президента Владимира Путина.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

По словам главы государства, новый препарат будет запущен в гражданский оборот.

Как уточняет «Российская газета», соответствующее заявление Путин сделал на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», — подчеркнул Путин.

Напомним, что в настоящее время в России имеется три вакцины от COVID-19.

1. «Спутник V» (разработчик — НИЦ имени Гамалеи);
2. «ЭпиВакКорона» (разработчик — новосибирский центр «Вектор»);
3. «КовиВак» (разработчик — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Ранее глава государства позитивно оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость