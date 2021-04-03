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Политика

Путину «скорее доверяют» 55% россиян. Еще больше уверены, что он «скорее хорошо» работает

Более половины россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

По данным опроса, 55% респондентов заявили, что «скорее доверяют» президенту.

«34% опрошенных „скорее не доверяют“ главе государства, еще 11% затруднились ответить», — говорится в результатах исследования.

По мнению 59% опрошенных, Путин «скорее хорошо» работает. Иначе считают 27% россиян. Затруднились ответить — 14%.

Опрос провели 26−28 марта в 207 населенных пунктах 73 регионов среди 3 тыс. респондентов возрастом от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Ранее сообщали, что уровень доверия президенту России снизился до 29%. Впрочем, этот опрос делал «иностранный агент».

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