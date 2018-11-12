Путину удалось побеседовать с Трампом в Париже. Беседа прошла хорошо

11 ноября Владимир Путин присутствовал в Париже на праздновании 100-летия завершения I мировой войны . На этом масштабном мероприятии присутствовали лидер многих стран, в том числе и американский президент Дональд Трамп. Главе Российской Федерации удалось провести беседу с коллегой из США, пишет РИА Новости.

Журналисты задали вопрос Владимиру Путину о том, удалось ли ему поговорить с Трампом, услышали в ответ «Да». А на вопрос, как прошла беседа президент России ответил: «Хорошо».

Ранее анонсировалась встреча двух глав государств в Париже. Но после просьбы президента Франции Макрона, озабоченного тем, что эта большая беседа затмит в СМИ собой празднование, разговор Путина с Трампом перенесли. Однако им все же удалось поговорить.

На выходе из ворот Елисейского дворца Путин вновь поднял вверх большой палец. Ранее этот жест он продемонстрировал сегодня, приветствуя Трампа при встрече у Триумфальной арки. Когда они обменялись рукопожатием, российский лидер показал американскому коллеге поднятый вверх большой палец, а тот похлопал его по плечу. Путин, похлопав Трампа по плечу в ответ, занял свое место среди лидеров, приехавших во французскую столицу на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.