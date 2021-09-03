Путину «жалко» отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

Президенту РФ Владимиру Путину будет жалко отпускать в Госдуму Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума, пишет ТАСС .

«Жалко», — ответил президент на соответствующий вопрос.

По словам Путина, Лавров и Шойгу сейчас «на своем месте», они хорошо работают. При этом глава государства отметил, что главы МИД и Минобороны будут сами принимать решение идти ли им в Госдуму после выборов.

В июне Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на грядущих выборах. В пятерке лидеров ЕР, по мнению Путина, должны быть министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

Лавров и Шойгу вошли в общефедеральную часть предвыборного списка партии «Единая Россия», пишет bfm.ru.

Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября.