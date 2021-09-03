3 сентября
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Политика

Путину «жалко» отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

Президенту РФ Владимиру Путину будет жалко отпускать в Госдуму Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

«Жалко», — ответил президент на соответствующий вопрос.

По словам Путина, Лавров и Шойгу сейчас «на своем месте», они хорошо работают. При этом глава государства отметил, что главы МИД и Минобороны будут сами принимать решение идти ли им в Госдуму после выборов.

В июне Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на грядущих выборах. В пятерке лидеров ЕР, по мнению Путина, должны быть министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

Лавров и Шойгу вошли в общефедеральную часть предвыборного списка партии «Единая Россия», пишет bfm.ru.

Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября.

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