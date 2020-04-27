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Политика

Работает с документами: северокорейские СМИ пытаются развеять тревожные слухи о Ким Чен Ыне

Северокорейские издания поспешили развеять слухи о тяжелом состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и даже его смерти. Якобы национальный лидер занят важными делами и работает с документами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kremlin.ru

Однако попытка оказалась не слишком успешной.

Председатель Ким Чен Ын продолжает трудиться на благо народа Северной Кореи, сообщила центральная газета народной республики «Нодон синмун». В публикации говорится, что глава государства направил благодарственное письмо строителям туристической зоны на восточном побережье КНДР Вонсан-Кальма.

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, кучаствовавших в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма», — говорится в статье, с уточнением, что северокорейский лидер продолжает работать с важными документами.

При этом дата создания и отправки благодарственного письма строителям не уточняется, как и не публикуется новых фотографий Ким Чен Ына.

Сообщения о смерти северокорейского лидера появились 25 апреля. Издание New York Post сообщило о возможной смерти Ким Чен Ына.

В свою очередь, руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что «информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной».

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в честь встречи лидеров России и Северной Кореи во Владивостоке 25 апреля прошлого года.

Впоследствии был опубликован снимок со спутника бронепоезда северокорейского лидера у курорта. Появилась версия, что Ким Чен Ын находится на отдыхе.

Паника

Между тем, по сообщениям зарубежных СМИ, в Пхеньяне началась паника. Однако и в этом случае такие сообщения опровергли.

Заведения общественного питания и магазины Пхеньяна работают в обычном режиме. Очередей или какого-то ажиотажа покупателей не наблюдается, пишет News.ru. Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день.

На улицах города мало людей, так как действуют карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Тем не менее из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении местных коллективов, пишет ТАСС.

На публике

Северокорейский лидер последний раз появлялся на публике 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование 108-летие со дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.

В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике шесть недель из-за перенесенной операции на лодыжке. После этого он некоторое время ходил с тростью. За время отсутствия лидера КНДР появилось множество слухов о тяжелом состоянии его здоровья и возможных переменах в политике страны.

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