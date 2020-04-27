Работает с документами: северокорейские СМИ пытаются развеять тревожные слухи о Ким Чен Ыне

Северокорейские издания поспешили развеять слухи о тяжелом состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и даже его смерти. Якобы национальный лидер занят важными делами и работает с документами.

Однако попытка оказалась не слишком успешной.

Председатель Ким Чен Ын продолжает трудиться на благо народа Северной Кореи, сообщила центральная газета народной республики «Нодон синмун». В публикации говорится, что глава государства направил благодарственное письмо строителям туристической зоны на восточном побережье КНДР Вонсан-Кальма.

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, кучаствовавших в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма», — говорится в статье, с уточнением, что северокорейский лидер продолжает работать с важными документами.

При этом дата создания и отправки благодарственного письма строителям не уточняется, как и не публикуется новых фотографий Ким Чен Ына.

Сообщения о смерти северокорейского лидера появились 25 апреля. Издание New York Post сообщило о возможной смерти Ким Чен Ына.

В свою очередь, руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что «информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной».

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в честь встречи лидеров России и Северной Кореи во Владивостоке 25 апреля прошлого года.

Впоследствии был опубликован снимок со спутника бронепоезда северокорейского лидера у курорта. Появилась версия, что Ким Чен Ын находится на отдыхе.

Паника

Между тем, по сообщениям зарубежных СМИ, в Пхеньяне началась паника. Однако и в этом случае такие сообщения опровергли.

Заведения общественного питания и магазины Пхеньяна работают в обычном режиме. Очередей или какого-то ажиотажа покупателей не наблюдается, пишет News.ru. Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день.

На улицах города мало людей, так как действуют карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Тем не менее из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении местных коллективов, пишет ТАСС.

На публике

Северокорейский лидер последний раз появлялся на публике 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование 108-летие со дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.

В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике шесть недель из-за перенесенной операции на лодыжке. После этого он некоторое время ходил с тростью. За время отсутствия лидера КНДР появилось множество слухов о тяжелом состоянии его здоровья и возможных переменах в политике страны.