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Работник ГАЗа, задавший Путину вопрос о президентстве, стал депутатом-единоросом

Работник ГАЗа Артем Баранов стал депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. В декабре 2017 года именно он попросил Владимира Путина объявить об участии в выборах, пишет РБК.

Владимир Путин встретился с работниками ГАЗа.
Владимир Путин встретился с работниками ГАЗа.
kremlin.ru

Старший мастер участка Баранов выдвигался от «Единой России» и набрал на выборах 56% голосов.

«Сегодня на форуме добровольцев у вас спросили, будете ли вы выдвигаться. Вы ответили, что если народ поддержит, то да. Так вот сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок — огласите свое решение! Ведь мы — за вас, ГАЗ — за вас!» — говорил Баранов 6 декабря 2017 года. После этого Путин объявил, что будет участвовать в выборах.

Из других интересных персон, кто участвовал в выборах 9 сентября, депутатом гордумы Красногорска стал недавно получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон. Потерявший семью в «Зимней вишне» Игорь Востриков и племянница Сергея Скрипаля Виктория в облсоветы не прошли.

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