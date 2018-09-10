Мнение редакции. О чем говорят итоги выборов губернатора Алтайского края

Итак, в Алтайском крае состоялись выборы губернатора. У нас новый глава региона — Виктор Томенко. Он не выиграл «в одни ворота»: от второго тура его отделили 3,6%. Край показал достаточно высокий уровень протеста — голоса между остальными тремя кандидатами распределились довольно ровно. Сенсацией, пожалуй, стало только необычайно высокое число голосов за ранее никому неизвестного Андрея Крылова. Altapress.ru подводит первые итоги этих выборов.

1. Опять в конце списка

Осторожные прогнозы, звучавшие до выборов, что Томенко наберет больше 60% голосов, не сбылись. Он набрал 53,6%. Закономерный, как видится теперь, результат. Почему?

Еще три месяца назад о Томенко в крае никто не знал.

Голосование шло на фоне крайнего недовольства населения проводимой в стране пенсионной реформой. Федеральная повестка в целом накладывала отпечаток раздражения на настроения людей.

Все те проблемы региона , которые честно обозначил Томенко ( низкие зарплаты , плохие дороги , утечка кадров и т. д.), никуда не делись от факта их признания , особенно на селе.

9 сентября губернаторов выбирали в 22 регионах, в четырех из них пройдут вторые туры. А из тех глав, кто победил в первом, Томенко набрал меньше всех голосов (в процентном выражении).

2. Стабильная явка

Явка оказалась сопоставима с прошлыми губернаторскими выборами 2014 года. Тогда на участки пришли 34,4% избирателей, в этот раз — 37,29%.

3. Ровненькая оппозиция

Яркого лидера среди оппозиционных кандидатов не выявилось. Разница между их результатами оказалась не слишком кардинальной. Но если Владимир Семенов и Людмила Суслова — давние политические игроки, то предприниматель Андрей Крылов «выстрелил» неожиданно.

По сути, никто из них так и не «перевел» на себя электорат коммунистов, которые отказались от участия в этих выборах. Социалистическую повестку населению никто не предложил. Тот же Крылов еще на старте кампании хотел использовать их ресурс, предложив КПРФ место сенатора в случае победы. Но коммунисты не «повелись».

Да и риторика, которую предложил Крылов, оказалась лишь в некоторой степени коммунистической. Его радикальные предложения и одиозные высказывания, скорее, могли зацепить аудиторию ЛДПР. А главный посыл, который сейчас активно раскручивает КПРФ — борьба против повышения пенсионного возраста, стал основой программы Людмилы Сусловой.

Таким образом, электорат коммунистов более или менее равномерно распределился между разными кандидатами. Ряд наблюдателей уверены, что если бы коммунисты не отказались от участия, то вполне могли перевести выборы губернатора в крае во второй тур.

4. Города-перевертыши

Неожиданные результаты показали города края. Оплоты властной стабильности вдруг оказались в аутсайдерах, а традиционно протестные территории показали вполне уверенную поддержку Томенко.

Меньше 50% новый глава набрал в:

Белокурихе ( худший для него результат среди всех муниципалитетов края),

худший для него результат среди всех муниципалитетов края), Алейске ( всегда крепком середнячке , а то и лидере при голосовании за власть),

всегда крепком середнячке а то и лидере при голосовании за власть), проблемном Новоалтайске,

ЗАТО Сибирский , где живут военнослужащие , которые всегда показывали восхитительные результаты для властей,

где живут военнослужащие которые всегда показывали восхитительные результаты для властей, Заринске , где есть крепкое градообразующее предприятие и которому в последнее время уделялось повышенное внимание в связи с присвоением городу статуса территории опережающего развития.

То есть в 5 из 10 городов края Томенко условно не выиграл в первом туре.

При этом всегда бунтующие Бийск и Рубцовск показали вполне крепкие для нового главы итоги: 51,28% и 54,56% соответственно. По сути, протестные города дали новому губернатору огромный аванс, который ему предстоит оправдать.

5. Ограничились одним скандалом

В Алтайском крае в этой кампании, на удивление, не зафиксировали много нарушений.

Сначала регион по традиции оскандалился: за подписью председателя одного из барнаульских терризбиркомов по турагентствам распространили письмо, где просили предоставить данные о людях, которые в день выборов будут отдыхать — с указанием их персональных данных. Скандал быстро замяли, извинились. Последующие нарушения, если и были, то носили незначительный характер.

Это подтвердил и день выборов. Ассоциация «Голос» сообщала о массовом подвозе избирателей, о том, что юноша с временной пропиской не смог проголосовать и т. д. Но того масштаба жалоб и претензий, которые были в прошлые избирательные кампании, на этот раз не было.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова заявила, что 9 сентября поступило всего 7 обращений, из них только одно по поводу самой процедуры выборов в этот день. И то речь шла о корректировке видеокамер на участке. Остальные 6 обращений пришли из ЦИК или прокуратуры и были связаны с фактами, произошедшими еще в предвыборный период.