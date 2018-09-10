1. Виктору Томенко 47 лет. Он родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края в семье рабочего горнорудного комбината и педагога. Школу, а затем и Норильский индустриальный институт (заочно) окончил с отличием. С 11 лет занимался баскетболом и в детстве хотел связать свою жизнь со спортом.
2. Новый губернатор края — выходец из «Норильского никеля», к тором прошел серьезную управленческую школу: со стажерских должностей в разных отделах до главного бухгалтера и директора Заполярного филиала. Последний он возглавил в 33 года, когда там работали около 75 тыс. человек. Люди, которые с ним трудились или знали его в тот период времени, говорят, что основными понятиями в его работе были планирование и расчет.
3. Восемь лет — с 2010 года — Виктор Томенко возглавлял правительство Красноярского края. Томенко работал с тремя главами региона: Львом Кузнецовым, Виктором Толоконским и врио губернатора Александром Уссом.
4. Начиная с 2009 года Томенко трижды входил в президентский кадровый резерв. Он в том числе прошел нашумевшую программу подготовки резерва в 2017—2018 годах, в ходе которой ее участники прыгали в воду со скалы и ложились под танки. Правда, Томенко эти экстремальные испытания пропустил — в Красноярском крае тогда как раз назначили нового врио.
В составе управленческих команд Виктор Томенко защитил два проекта. Первый касался госкорпораций как инструмента госуправления. Второй был посвящен выработке решений в сфере демографии.
В 2018 году президент назначил 5 выпускников этой программы на должности руководителей регионов.
5. В 2011 году Виктор Томенко занял 47-е место в рейтинге доходов чиновников по версии журнала Forbes — 112,77 млн рублей. Эту сумму он получил в 2010 году, когда работал в Заполярном филиале.
Сумма дохода за 2017 год, которую он по закону представил в избирком перед выборами, составляет 3,170 млн рублей, из которых 2,4 млн — зарплата в правительстве Красноярского края и 770 тыс. — доход от Росбанка.
На его 10 банковских счетах — 65,2 млн рублей.
6. По признанию коллег, губернатора обладает феноменальной памятью. Он сознательно ее развивает.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
У меня был такой фокус-покус. Когда мы летели из Норильска в Москву, товарищ писал на бумажке 30-значное число, я смотрел на него три-пять минут. А на посадке воспроизводил.
Около 10 лет назад перечитал «Евгения Онегина» и решил выучить произведение.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Я был директором комбината, поэтому использовал вечера, выходные. Когда я это сделал, мой товарищ Ермолай Солженицын, один из трех сыновей Александра Исаевича, вспомнил: отец заставлял его в 4−5 классе учить наизусть всего «Онегина». И он его знал! Я решил: если школьник выучил, то и я смогу. Месяцев за 10 мне это удалось.
Хорошая память позволяет ему хранить в голове многие факты, цифры, имена людей или обстоятельства, при которых он с ними встретился.
7. Виктор Томенко прописан в Москве. У него есть квартиры в столице и в Подмосковье. В августе он заявил, что готов сменить прописку на алтайскую, если его изберут губернатором.
8. У Томенко есть влиятельные друзья в Москве. Скажем, он со школы дружит Александром Новаком, сегодня — министром энергетики России. Они вместе занимались баскетболом, окончили один вуз. Выпускник этого же вуза — замминистра энергетики Алексей Текслер.
Губернатор края проходил программу подготовки кадрового резерва вместе с Михаилом Котюковым, министром науки и высшего образования России.
9. Виктор Томенко женат 28 лет. Новый губернатор рассказывал о своей личной жизни: он и его жена Татьяна познакомились, когда им было по 17 лет, а поженились в 19. У губернатора есть дочь Галина. Она живет в Москве, в этом году окончила бакалавриат финансового университета при правительстве Москвы, поступила в магистратуру.
10. У губернатора есть пес Крош породы джек-рассел-терьер.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Он член семьи. Умный, только разговаривать не умеет. Но когда я ему начинаю читать стихи, чтобы повторить, пока гуляем, он поворачивается и говорит: «Это я уже знаю, давай другое осваивай».