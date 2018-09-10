В Алтайском крае — новый губернатор. Виктору Томенко, всю жизнь прожившему в Красноярском крае и до 1 июня не бывавшему в Алтайском крае, предстоит «пахать» в нашем регионе минимум 5 лет. Напоминаем, что известно о новом главе региона.

1. Виктору Томенко 47 лет. Он родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края в семье рабочего горнорудного комбината и педагога. Школу, а затем и Норильский индустриальный институт (заочно) окончил с отличием. С 11 лет занимался баскетболом и в детстве хотел связать свою жизнь со спортом.

2. Новый губернатор края — выходец из «Норильского никеля», к тором прошел серьезную управленческую школу: со стажерских должностей в разных отделах до главного бухгалтера и директора Заполярного филиала. Последний он возглавил в 33 года, когда там работали около 75 тыс. человек. Люди, которые с ним трудились или знали его в тот период времени, говорят, что основными понятиями в его работе были планирование и расчет.

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3. Восемь лет — с 2010 года — Виктор Томенко возглавлял правительство Красноярского края. Томенко работал с тремя главами региона: Львом Кузнецовым, Виктором Толоконским и врио губернатора Александром Уссом.

4. Начиная с 2009 года Томенко трижды входил в президентский кадровый резерв. Он в том числе прошел нашумевшую программу подготовки резерва в 2017—2018 годах, в ходе которой ее участники прыгали в воду со скалы и ложились под танки. Правда, Томенко эти экстремальные испытания пропустил — в Красноярском крае тогда как раз назначили нового врио.

В составе управленческих команд Виктор Томенко защитил два проекта. Первый касался госкорпораций как инструмента госуправления. Второй был посвящен выработке решений в сфере демографии.

В 2018 году президент назначил 5 выпускников этой программы на должности руководителей регионов.

5. В 2011 году Виктор Томенко занял 47-е место в рейтинге доходов чиновников по версии журнала Forbes — 112,77 млн рублей. Эту сумму он получил в 2010 году, когда работал в Заполярном филиале.

Сумма дохода за 2017 год, которую он по закону представил в избирком перед выборами, составляет 3,170 млн рублей, из которых 2,4 млн — зарплата в правительстве Красноярского края и 770 тыс. — доход от Росбанка.

На его 10 банковских счетах — 65,2 млн рублей.

6. По признанию коллег, губернатора обладает феноменальной памятью. Он сознательно ее развивает.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

У меня был такой фокус-покус. Когда мы летели из Норильска в Москву, товарищ писал на бумажке 30-значное число, я смотрел на него три-пять минут. А на посадке воспроизводил.

Около 10 лет назад перечитал «Евгения Онегина» и решил выучить произведение.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я был директором комбината, поэтому использовал вечера, выходные. Когда я это сделал, мой товарищ Ермолай Солженицын, один из трех сыновей Александра Исаевича, вспомнил: отец заставлял его в 4−5 классе учить наизусть всего «Онегина». И он его знал! Я решил: если школьник выучил, то и я смогу. Месяцев за 10 мне это удалось.

Хорошая память позволяет ему хранить в голове многие факты, цифры, имена людей или обстоятельства, при которых он с ними встретился.

7. Виктор Томенко прописан в Москве. У него есть квартиры в столице и в Подмосковье. В августе он заявил, что готов сменить прописку на алтайскую, если его изберут губернатором.

8. У Томенко есть влиятельные друзья в Москве. Скажем, он со школы дружит Александром Новаком, сегодня — министром энергетики России. Они вместе занимались баскетболом, окончили один вуз. Выпускник этого же вуза — замминистра энергетики Алексей Текслер.

Александр Новак ( крайний справа), Виктор Томенко и рядом с ним слева Алексей Текслер. facebook.com

Губернатор края проходил программу подготовки кадрового резерва вместе с Михаилом Котюковым, министром науки и высшего образования России.

9. Виктор Томенко женат 28 лет. Новый губернатор рассказывал о своей личной жизни: он и его жена Татьяна познакомились, когда им было по 17 лет, а поженились в 19. У губернатора есть дочь Галина. Она живет в Москве, в этом году окончила бакалавриат финансового университета при правительстве Москвы, поступила в магистратуру.

Виктор , Татьяна и Галина Томенко. опубликовано Татьяной Томенко

10. У губернатора есть пес Крош породы джек-рассел-терьер.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: