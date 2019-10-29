Раскулачили. Акционеры «Совхоза им. Ленина» отсудили у экс-кандидата в президенты 1 млрд

Арбитраж Московской области частично удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина» к директору компании и экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Его обязали выплатить более 1 млрд рублей, передает РИА Новости.

Иск в арбитраж был подан в октябре 2018 года, после президентских выборов, на которых Павел ГРудинин набрал в среднем по России 12%, а в Алтайском крае — более 23%.

Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с Павла Грудинина более 2 млрд рублей: около 1,1 — реального ущерба и чуть меньше 1 млрд — упущенной выгоды.

В чем суть претензий?

Акционеры заявили, что в 2008 году два участка совхоза рыночной стоимостью более 1 млрд рублей внесли в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент». Таким образом оплатили долю в 48% в предприятии номинальной стоимостью всего 29 млн.

Упущенную выгоду истцы считают равной стоимости права на пользование землей, пока она находилась в собственности «ТТ Девелопмент» с 2008 по 2018 год.

Арбитражные суды двух инстанций изначально полностью отклонили иск. И только 9 октября 2019 года кассация направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки.

К спору в качестве соистца присоединилась и бывшая супруга Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц — их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины и работник совхоза Александр Федоров.