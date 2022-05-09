Напомним, в конце марта Бибилов отметил, что Южная Осетия в ближайшее время начнет присоединение к России.
После этого в республике состоялись выборы президента. Накануне Бибилов признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов.
«Референдум будет», — заверил пока еще действующий глава республики.
Он подчеркнул, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.
«Они должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — добавил Бибилов.
Ранее в Южной Осетии заявили, что через некоторое время после президентских выборов в республике пройдет референдум. Бибилов называл объединение «стратегической целью» народа Южной Осетии.