Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил РИА «Новости» , что референдум о присоединении к России состоится, несмотря на смену главы республики.

Напомним, в конце марта Бибилов отметил, что Южная Осетия в ближайшее время начнет присоединение к России.

После этого в республике состоялись выборы президента. Накануне Бибилов признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов.

«Референдум будет», — заверил пока еще действующий глава республики.

Он подчеркнул, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.

«Они должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — добавил Бибилов.

Ранее в Южной Осетии заявили, что через некоторое время после президентских выборов в республике пройдет референдум. Бибилов называл объединение «стратегической целью» народа Южной Осетии.