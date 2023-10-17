17 октября
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Политика

Решил покинуть Россию лишенный сана протодиакон Кураев

Протодиакон Андрей Кураев, которого Русская православная церковь (РПЦ) лишила сана, сообщил, что решил уехать из России.

Прага.
Прага.
Предоставлено altapress.ru.

По словам Кураева, он намерен обосноваться в Чехии, в Праге. Его друзья-одноклассники уже купили ему скутер для передвижений. И проблем для передвижений машины с российскими номерами не будет.

Он решил проводить в Чехии публичные встречи и лекции, пишет "Взгляд".

Что произошло

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева. Епархиальный суд Московской городской епархии лишил Кураева сана в связи с тем, что протодиакон оскорбил в своем блоге умершего протоиерея Александра Агейкина. Кроме того, в заявлениях Кураева усмотрели «хулу на церковь».

Ранее протодиакон Андрей Кураев отреагировал на мораторий патриарха Кирилла о лишении сана. Он пообещал подумать над своей позицией после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного суда о лишении его сана.

В то же время он отметил, что в истории Церкви много эпизодов, когда «некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан».

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