Республика Алтай объявила двухдневный траур

В дни траура на всей территории республики приспустили флаги, развлекательные телепередачи и мероприятия рекомендовали отменить.
Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни от острой сердечной недостаточности. По просьбе родственников, похороны состоятся на родине Тюлентина, в селе Амур.
Прощание пройдет во вторник, 15 декабря, в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района с 10:00 часов до 13:00 часов, сообщили в алтайского Госсобрания.
«Владимир Николаевич очень любил Горный Алтай, был внимателен к жителям, никогда не оставлял без внимания проблемные вопросы, лично переживал и всегда участвовал в их решении. Энергичный и дипломатичный, он был безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас», — выразил соболезнования Олег Хорохордин.