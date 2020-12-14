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Политика

Республика Алтай объявила двухдневный траур

14 и 15 декабря в Республике Алтай объявили днями траура в связи со смертью спикера Государственного Собрания — Эл Курултай Владимира Тюлентина, говорится в распоряжении на официальном сайте региона.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

В дни траура на всей территории республики приспустили флаги, развлекательные телепередачи и мероприятия рекомендовали отменить.

Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни от острой сердечной недостаточности. По просьбе родственников, похороны состоятся на родине Тюлентина, в селе Амур.

Прощание пройдет во вторник, 15 декабря, в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района с 10:00 часов до 13:00 часов, сообщили в алтайского Госсобрания.

Владимир Тюлентин.
Владимир Тюлентин.
elkurultay.ru.

«Владимир Николаевич очень любил Горный Алтай, был внимателен к жителям, никогда не оставлял без внимания проблемные вопросы, лично переживал и всегда участвовал в их решении. Энергичный и дипломатичный, он был безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас», — выразил соболезнования Олег Хорохордин.

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