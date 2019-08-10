Рейтинг доверия у Путина оказался выше, чем у Медведева почти в два раза

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 9 августа опубликовал свежие рейтинги доверия и одобрения деятельности политических лидеров и партий жителями страны. Опросы показали, что россияне по-прежнему верят только президенту Владимиру Путину.

Рейтинг одобрения деятельности президента на неделе с 29 июля по 4 августа составил 63,2%, а доверяют Владимиру Путину около 70,1% россиян. Напомним: в июле в среднем работу Путина на посту президента одобряли 64,1% опрошенных ВЦИОМ.

Председатель правительства Дмитрий Медведев отстает от «коллеги по тандему» почти в два раза. Его работу положительно оценивают всего 36,9% опрошенных, а доверяют премьер-министру 40,5% респондентов.

По своей популярности Медведев, тем не менее, обогнал возглавляемую им партию «Единая Россия». Ее готовы поддержать, по данным ВЦИОМ, лишь 32,4% опрошенных сограждан. «Единороссы» могут похвастать лишь тем, что остальные партии плетутся далеко позади: КПРФ — 15,1%, ЛДПР — 12,9%, «Справедливая Россия» — 6,2%.

Рейтинговые качели

Напомним, в мае этого года ВЦИОМу пришлось объяснять резкое падение рейтинга одобрения деятельности Путина на посту президента.

24 мая ВЦИОМ распространил результаты соцопроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, Путин пользовался доверием 31,7% россиян. Не доверяли ему 6,6% граждан. При этом деятельность Путина на посту президента одобряли 65,8% участников опроса, не одобряли — 25,2% респондентов.

Официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — сказал, что ждет разъяснений социологов по поводу расхождения между уровнем поддержки Путина и доверием к нему.

И они не заставили себя ждать. Согласно обнародованным 31 мая ВЦИОМ данным, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% респондентов (не доверяют 23,7%). Сразу после публикации нового опроса пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле довольны работой социологов, но «безусловно» продолжат задавать им вопросы об их работе, если они появятся.

Главным показателем, который используется для измерения рейтинга Путина является оценка его работы на посту президента России, пояснил Федоров. Этот показатель глава ВЦИОМ считает главным потому, что он «не про выборы, до которых еще пять лет, а про ежедневную работу и ее результаты, как с ней справляется власть, прежде всего глава государства».