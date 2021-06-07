7 июня
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Политика

Родственные связи: российский госканал выпустил интервью с предполагаемой дочерью Путина

На канале «Россия 24» вышло интервью Марии Воронцовой, которую считают старшей дочерью президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На сайте канала Воронцову представили как как кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и члена президиума Российской ассоциации содействия науки.

Интервью было посвящено генетическим исследованиям орфанных заболеваний.

Полная версия материала доступна в официальном youtube канала.

Расследование о старшей дочери президента РФ Владимира Путина Марии опубликовал The New Times и сообщил, что она — кандидат медицинских наук и замужем за голландским предпринимателем Йорритом Фаассеном. По данным издания, с 2006 по 2011 год девушка училась на факультете фундаментальной медицины МГУ под фамилией Воронцова.

Путин с дочерьми.
Путин с дочерьми.
fishki.net

После окончания университета, Мария поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава РФ, который возглавляет ее научный руководитель академик Иван Дедов, пишет polit.ru. Фаассен с 2007 года занимал в «Газпроме» должность директора по развитию бизнеса, затем работал в сфере консалтинга.

Reuters и Bloomberg называют Катерину Тихонову младшей дочерью Путина. По данным Reuters, она замужем за Кириллом Шамаловым — это сын друга Путина Николая Шамалова. В 2016 году муж Тихоновой стал самым молодым российским миллиардером.

Предполагаемая дочь президента России входит в научный совет МГУ, руководит фондом «Иннопрактика» при университете и возглавляет новый Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

Вакцина

Ранее Путин заявлял, что одна из двух его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса.

Путин с дочерьми.
Путин с дочерьми.
fishki.net

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал он.

По словам отца, после первой прививки у девушки температура была 38 °C, на следующий день — 37 °C.

При этом после второго укола температура опять немного поднялась «и потом сошла на нет».

«Чувствует себя хорошо. И титры высокие», — добавил Путин.

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