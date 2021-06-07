Родственные связи: российский госканал выпустил интервью с предполагаемой дочерью Путина

На сайте канала Воронцову представили как как кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и члена президиума Российской ассоциации содействия науки.

Интервью было посвящено генетическим исследованиям орфанных заболеваний.

Полная версия материала доступна в официальном youtube канала.

Расследование о старшей дочери президента РФ Владимира Путина Марии опубликовал The New Times и сообщил, что она — кандидат медицинских наук и замужем за голландским предпринимателем Йорритом Фаассеном. По данным издания, с 2006 по 2011 год девушка училась на факультете фундаментальной медицины МГУ под фамилией Воронцова.

Путин с дочерьми. fishki.net

После окончания университета, Мария поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава РФ, который возглавляет ее научный руководитель академик Иван Дедов, пишет polit.ru. Фаассен с 2007 года занимал в «Газпроме» должность директора по развитию бизнеса, затем работал в сфере консалтинга.

Reuters и Bloomberg называют Катерину Тихонову младшей дочерью Путина. По данным Reuters, она замужем за Кириллом Шамаловым — это сын друга Путина Николая Шамалова. В 2016 году муж Тихоновой стал самым молодым российским миллиардером.

Предполагаемая дочь президента России входит в научный совет МГУ, руководит фондом «Иннопрактика» при университете и возглавляет новый Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

Вакцина

Ранее Путин заявлял, что одна из двух его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса.

Путин с дочерьми. fishki.net

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал он.

По словам отца, после первой прививки у девушки температура была 38 °C, на следующий день — 37 °C.

При этом после второго укола температура опять немного поднялась «и потом сошла на нет».

«Чувствует себя хорошо. И титры высокие», — добавил Путин.