Дочь Путина испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из двух его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса, сообщает РИА «Новости» .

Об этом Путин рассказал утром 11 августа на совещании с членами правительства. На этом же мероприятии он заявил о регистрации вакцины.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал он.

По словам отца, после первой прививки у девушки температура была 38 °C, на следующий день — 37 °C.

При этом после второго укола температура опять немного поднялась «и потом сошла на нет».

«Чувствует себя хорошо. И титры высокие», — добавил Путин.

Ранее сообщали, что телеканал HBO снимет сериал о политиках, ученых и попытках создать вакцину от коронавируса.