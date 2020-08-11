Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса

Соответствующее заявление Путин сделал утром 11 августа на совещании с членами правительства.
«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована. Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что вакцина эффективная и прошла все испытания.
«Работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — добавил президент.
После президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее проинформировать о регистрации.
Напомним, накануне Минздрав России заявил, что проведение вакцинации населения возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке.
Ранее российский иммунолог рассказал о двух главных рисках новой вакцины от коронавируса.