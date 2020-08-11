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Жизнь

Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Соответствующее заявление Путин сделал утром 11 августа на совещании с членами правительства.

«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована. Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что вакцина эффективная и прошла все испытания.

«Работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — добавил президент.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

После президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее проинформировать о регистрации.

Напомним, накануне Минздрав России заявил, что проведение вакцинации населения возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке.

Ранее российский иммунолог рассказал о двух главных рисках новой вакцины от коронавируса.

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