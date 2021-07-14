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Политика

Родственник Путина решил стать депутатом Госдумы

Двоюродный племянник президента России Роман Путин будет баллотироваться в Государственную думу, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на личного помощника Путина-младшего Максима Каменева.

Роман Путин.
Роман Путин.
Официаьный сайт партии НПК.

«Да, Роман Игоревич действительно подал документы по 214-му округу», — уточнил Каменев.

Роман Путин − сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входит в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка.

Forbes уточняет — у всех указанных выше банков были отозваны лицензии.

До 2012 года Роман Путин был оперативником ФСБ, потом его назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2013 году его уволили с этого поста, пишет polit.ru.

В тот же год он стал главой попечительского совета Федерации тхэквондо (ИТФ) России.

В 2014-м Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd. Компания сменила название на «Путин Консалтинг» и перенесла офис в Россию.

Роман Путин был лидером партии «Народ против коррупции» (НПК). НПК распространяла заявление, где сказано, что «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы, эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

Впоследствии Роман Путин решил создать новую партию «Россия без коррупции»

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