В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

Недавно ее председателем стал бизнесмен Роман Путин — сын двоюродного брата Владимира Путина.
Корреспонденты издания решили посмотреть на «убранство» офиса партячейки и пошли по указанному адресу в Москве.
Однако по адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода.
На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации. Оно же служит адресом для приема корреспонденции. Но двери были наглухо закрыты. И журналисты просунули бумаги «на вступление» в дверную щель. Теперь СМИ ожидает, как пройдет проверка документов. И собираются вновь прийти по указанному адресу.
О председателе
Роман Путин, двоюродный племянник президента России, возглавил партию «Народ против коррупции» (НПК). Ранее он работал в ФСБ. Был предпринимателем. Теперь решил заняться политикой.
НПК распространила заявление, где сказано, что «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы, эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».