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Политика

В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

Политическая организация «Народ против коррупции» (НПК), впервые зарегистрированная в 2014 году, переживает второе рождение, считает «Собеседник».

Роман Путин, лидер партии "Народ против коррупции".
Роман Путин, лидер партии "Народ против коррупции".
Официаьный сайт партии НПК.

Недавно ее председателем стал бизнесмен Роман Путин — сын двоюродного брата Владимира Путина.

Корреспонденты издания решили посмотреть на «убранство» офиса партячейки и пошли по указанному адресу в Москве.

Однако по адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода.

На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации. Оно же служит адресом для приема корреспонденции. Но двери были наглухо закрыты. И журналисты просунули бумаги «на вступление» в дверную щель. Теперь СМИ ожидает, как пройдет проверка документов. И собираются вновь прийти по указанному адресу.

О председателе

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, возглавил партию «Народ против коррупции» (НПК). Ранее он работал в ФСБ. Был предпринимателем. Теперь решил заняться политикой.

НПК распространила заявление, где сказано, что «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы, эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

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