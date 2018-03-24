Племянник Путина избран в правление «Газпрома». Как элита трудоустраивает родню

Михаила Путина (родился в 1967 году) избрали в правление "Газпрома" на пять лет. Решение совет принял единогласно 22 марта. У Путина есть пакет в 0,313% уставного капитала"Газпрома".

Михаил Путин родился в 1967 году в г. Иваново. Окончил Ивановский государственный медицинский институт им. А. С. Бубнова и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Кандидат медицинских наук. В 2004–2007 годах — начальник Медицинского управления ОАО "Газпром". В 2007–2018 годах — заместитель председателя правления АО "СОГАЗ". В 2007–2018 годах — советник председателя правления ПАО "Газпром". С 2018 года — и. о. заместителя председателя правления ПАО "Газпром".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил ряду СМИ, что новый зампред правления "Газпрома" — действительно родственник президента. "Он совсем дальний родственник. Фактически они не общаются друг с другом, насколько мне известно", — сказал он. Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Михаил Путин - двоюродный племянник избранного президента России.

В правлении "Газпрома" Михаил Путин должен был заменить умершего в прошлом году Александра Козлова, который занимался координацией хозяйственного и материально-технического обеспечения компании, писал ранее РБК.

Появление в органах управления крупнейших российских компаний более молодых родственников стареющей российской элиты — тенденция последних лет. Правда, как правило, высокие посты занимают близкая родня — дети крупных госдеятелей.

Так, в марте 2017 года наблюдательный совет "АЛРОСА" принял решение избрать президентом компании Сергея Иванова-младшего, сообщила "АЛРОСА", , сын экс-руководителя администрации президента.

В мае 2017 года 33-летний Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, возглавил "Авиакомплекс имени Ильюшина" (ОАО "Ил").

"Промсвязьбанком", который планируется сделать опорным банком для гособоронзаказа, будет руководить бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков — старший сын экс-премьер-министра и экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

А вот его младший сын Павел Фрадков в 2015 году стал заместителем управляющего делами президента России — указ об этом подписал президент России.





