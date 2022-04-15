16 апреля
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Политика

Рогозин может возглавить ЛДПР вместо Жириновского

В ЛДПР заявили РИА «Новости», что готовы принять в свои ряды главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
кадр из видео.

Ранее в соцсетях сообщили, что новым главой ЛДПР может стать Рогозин.

Также говорили о возможном слиянии ЛДПР и партии «Родина», близкой к главе «Роскосмоса».

«Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека», — прокомментировали в пресс-службе ЛДПР.

При этом подчеркнули, что руководителя партии избирает съезд.

Напомним, 6 апреля на 76 году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Нового лидера планируют избрать через 40 дней после трагической даты.

Накануне в партии назвали кандидатов на пост председателя политической структуры.

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