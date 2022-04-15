Рогозин может возглавить ЛДПР вместо Жириновского

Ранее в соцсетях сообщили, что новым главой ЛДПР может стать Рогозин.
Также говорили о возможном слиянии ЛДПР и партии «Родина», близкой к главе «Роскосмоса».
«Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека», — прокомментировали в пресс-службе ЛДПР.
При этом подчеркнули, что руководителя партии избирает съезд.
Напомним, 6 апреля на 76 году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Нового лидера планируют избрать через 40 дней после трагической даты.
Накануне в партии назвали кандидатов на пост председателя политической структуры.