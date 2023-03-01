Роскомнадзор запретил некоторым компаниям использовать в работе зарубежные мессенджеры

Иностранными приложениями запретят пользоваться при предоставлении госуслуг и выполнения государственного или муниципального задания.
А также для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о переводах денежных средств.
Новый закон вступил в силу 1 марта.
В список внесли те соцсети, где нельзя размещать информацию в свободном доступе, а только обмениваться ей в сообщениях.
Роскомнадзор рекомендует компаниям учитывать новые обстоятельства при планировании деятельности.