1 марта
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Политика

Роскомнадзор запретил некоторым компаниям использовать в работе зарубежные мессенджеры

Запрет может коснуться «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Discord» и других, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Работа. Ноутбук.
Работа. Ноутбук.
Источник фото: unsplash.com

Иностранными приложениями запретят пользоваться при предоставлении госуслуг и выполнения государственного или муниципального задания.

А также для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о переводах денежных средств.

Новый закон вступил в силу 1 марта.

В список внесли те соцсети, где нельзя размещать информацию в свободном доступе, а только обмениваться ей в сообщениях.

Роскомнадзор рекомендует компаниям учитывать новые обстоятельства при планировании деятельности.

Ранее в работе «Википедии» произошел сбой.

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