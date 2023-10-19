Роскомнадзор заявил об утечке данных из МТС банка

Роскомнадзор составил протокол о нарушении защиты персональных данных.
Его передадут в суд.
Банку грозит штраф до 100 000 рублей.
Ранее сообщили, что МТС в конце сентября повысит тарифы на 10–12%.
Произошла утечка персональных данных почти 1 млн клиентов МТС Банка, сообщает Forbes.
Роскомнадзор составил протокол о нарушении защиты персональных данных.
Его передадут в суд.
Банку грозит штраф до 100 000 рублей.
Ранее сообщили, что МТС в конце сентября повысит тарифы на 10–12%.
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