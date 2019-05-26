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Политика

России грозят новыми санкциями из-за арестованных украинских моряков

Киев намерен требовать от Берлина введения новых «гамбургских» санкций против России в случае, если Москва не выполнит в срок решение Международного суда по морскому праву об освобождении украинских моряков. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Украинский корабль в акватории России.
Украинский корабль в акватории России.
ps.fsb.ru

Решение, вынесенное судом в Гамбурге, Мельник назвал дипломатической победой и важным козырем в деле освобождения моряков. Он добавил, что призвал главу МИД Германии Хайко Мааса добиваться от России исполнения вердикта трибунала, пишет РИА Новости.

25 мая суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на родину. до 25 июня 2019 года. Решение трибунала нужно выполнить в течение месяца.

В МИД России отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться, а значит, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Москва продолжит отстаивать свою позицию. В министерстве отметили, что избежать судебного разбирательства можно было при соблюдении требований законодательства России. В МИДе призвали Украину действовать «именно так впредь».

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах. Судна двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Всех украинских моряков арестовали. Ранее утверждалось, что их могут обменять на российских заключенных.

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