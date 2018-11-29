«Россия зовет!»: после ухода Путина страна будет меняться к лучшему, уверен президент

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что и после его ухода из политики Россия будет меняться к лучшему, сообщает РИА Новости .

«У нас целый ряд национальных проектов, надеюсь, что будут реализованы в меньшей, большей степени, но эта масштабная, очень амбициозная задача, если мы будем уверенно идти по пути их решению, то страна будет меняться, меняться к лучшему», — сказал Путин на форуме «Россия зовет!», отвечая на вопрос о будущем России после его ухода из политики.

«Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами», — подчеркнул глава государства.

«Америка — тоже великая страна», которая обладает огромными преимуществами, отметил Путин.

«300 с лишним миллионов человек, крупнейшая экономика мира. Единственная пока универсальная резервная валюта — доллар», — сказал Путин, пишет polit.ru.

«Конечно, это великая страна. Мы так к этому и относимся. Но нужно с уважением друг к другу относиться и проявлять это уважение в конкретных делах», — добавил президент РФ.