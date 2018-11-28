«Это вопрос решенный». Путин пообещал рост пенсий в России

Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут расти. Президент назвал этот вопрос «решенным», пишет « Коммерсант ».

«Это тема, которая нами всегда обсуждается, — заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме „ВТБ Капитал“, — Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов накопительных — и частных, и государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды».

Также президент добавил, что инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления.

Кроме того, как сообщает «Российская газета», в своем выступлении Владимир Путин отметил, что экономика России адаптировалась к внешним шокам и развивается стабильно. «Однако темпы ее роста пока не позволяют кардинально увеличить уровень жизни граждан страны», — добавил президент.

В этом же выступлении Владимир Путин сделал первое заявление о ситуации в Керченском проливе. Глава РФ считает, что нарушение украинскими кораблями госграницы России — это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов.