Госдума продлила «заморозку» пенсионных накоплений

Предварительно, эта мера позволит увеличить доходы Пенсионного фонда на 609,1 млрд. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.
«Граждане лишаются накопительной части пенсии уже седьмой год подряд», — заявил в ходе выступлений по законопроекту депутат Госдумы Валерий Гартунг.
И напомнил, что в первый раз норма закона о пенсионных накоплениях была «заморожена» в 2014 году.
«Заморозили» норму, и уже четыре года подряд государство конфискует эти деньги у граждан — 600 млрд рублей в год", — возмутился депутат.
Однако с такой оценкой согласились не все депутаты.
«Все средства идут на индивидуальные лицевые счета граждан. Деньги не изымаются, а идут на выплату страховой части пенсии», — возразила Гартунгу депутат Госдумы Светлана Бессараб.