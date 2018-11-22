Госдума продлила «заморозку» пенсионных накоплений

Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий «заморозку» пенсионных накоплений до конца 2021 года, сообщает «Росбалт».

Предварительно, эта мера позволит увеличить доходы Пенсионного фонда на 609,1 млрд. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

«Граждане лишаются накопительной части пенсии уже седьмой год подряд», — заявил в ходе выступлений по законопроекту депутат Госдумы Валерий Гартунг.

И напомнил, что в первый раз норма закона о пенсионных накоплениях была «заморожена» в 2014 году.

«Заморозили» норму, и уже четыре года подряд государство конфискует эти деньги у граждан — 600 млрд рублей в год", — возмутился депутат.

Однако с такой оценкой согласились не все депутаты.

«Все средства идут на индивидуальные лицевые счета граждан. Деньги не изымаются, а идут на выплату страховой части пенсии», — возразила Гартунгу депутат Госдумы Светлана Бессараб.