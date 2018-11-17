Депутат Госдумы предложил запретить хрустеть попкорном в кинотеатрах

Нужно запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах, предложил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, чтобы зрители не хрустели и не «кидали это все». Он намерен поднять обсуждение этой темы, сообщил Свищев агентству городских новостей « Москва » 16 ноября.

Дмитрий Свищев,

депутат Госдумы:

Надо, конечно, это прекратить. Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с таким бадьями — ведро пятилитровое попкорна — заходят и начинают там хрустеть, кидать это все. Но это бизнес. С этим, конечно, тяжело будет бороться, но тему поднять можно, и нужно ее поднимать.

Рассуждая о возможности введения такого запрета, депутат вспомнил практику кинотеатров в Советском Союзе, когда «не было возможности попкорн покупать, никто не хрустел». Сейчас же, говорит, Свищев, если у тебя нет с собой огромной банки с попкорном, значит, ты не пришел в кинотеатр.

Также депутат привел результат исследований, доказавших, что во время просмотра фильмов человек съедает больше, чем привык, и это, по его мнению, стимулирует человека употреблять больше вредных для организма продуктов.

А 15 ноября, пишут «Известия», Свищев предложил запретить продажу газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара в образовательных учреждениях. По словам парламентария, такие меры станут профилактикой заболеваний и помогут укрепить здоровье нации.