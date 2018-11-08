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Из-за Мамаева. Алтайский депутат Госдумы потребовал запрета продажи алкоголя пьяным в барах

Алтайский единоросс Николай Герасименко предлагает ввести запрет на продажу спиртного пьяным посетителям баров, ресторанов и кафе. По словам депутата Госдумы, это поможет предотвратить множество преступлений.

Николай Герасименко.
Николай Герасименко.
Олег Богданов

В качестве примера одного из таких инцидентов Герасименко пьяных футболистов Мамаева и Кокорина, которые избили в кафе чиновника Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

По словам алтайского депутата, подобные запреты действуют в некоторых европейских странах.

Николай Герасименко,
член комитета Госдумы по охране здоровья:

Было предложение Минздрава: в барах, в кафе, в ресторанах, если клиент уже достаточно пьяный, отказывать ему наливать алкоголь. Это во многих странах практикуется. Поэтому, безусловно, все эти меры необходимо реализовать.

Это нужно делать. Минздрав у нас с такой инициативой выступал — о запрете ночной продажи. Здесь необходимо у нас ужесточить наказание за нарушение закона, если мы хотим, чтобы у людей увеличилась продолжительность жизни, снижалась смертность.

Те же, допустим, Кокорин и Мамаев: в один бар вошли, в другой и так далее, и потом теряют ориентацию, уже не контролируют себя.

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