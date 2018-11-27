5 фактов о новых основаниях выхода на досрочную пенсию с 2019 года

2 Какой именно стаж дает основание для досрочной пенсии?

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

В данный стаж включаются только периоды работы и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности.