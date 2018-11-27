5 фактов о новых основаниях выхода на досрочную пенсию с 2019 года

Досрочно пенсия будет назначаться теперь еще и за длительный стаж и многодетным матерям с тремя и четырьмя детьми. Это новые основания для назначения пенсии досрочно, которые вступают в силу с 2019 года.
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
В данный стаж включаются только периоды работы и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности.
Это женщины, родившие четырех или трех детей и воспитавшие их до восьми лет. Им страховая пенсия по старости будет назначаться по достижении возраста 56 лет и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет.
Для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до восьми лет, пенсионный возраст остается прежним — 50 лет.
Дети, в отношении которых мать или отец лишены родительских прав, не учитываются при определении права на досрочную пенсию по старости.
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода.