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5 фактов о новых основаниях выхода на досрочную пенсию с 2019 года

В начале октября подписан федеральный закон об изменениях в пенсионной системе, где, в том числе, предусмотрены и новые основания для досрочного назначения пенсии. Об этих новшествах рассказала Наталия Мочалова, заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова, altapress.ru
1 Какие новые основания появились для досрочного назначения пенсии?

Досрочно пенсия будет назначаться теперь еще и за длительный стаж и многодетным матерям с тремя и четырьмя детьми. Это новые основания для назначения пенсии досрочно, которые вступают в силу с 2019 года.

2 Какой именно стаж дает основание для досрочной пенсии?

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

В данный стаж включаются только периоды работы и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности.

Многодетная семья Зинченко.
Многодетная семья Зинченко.
aksp.ru
3 Кто из многодетных матерей получат право досрочного выхода на пенсию?

Это женщины, родившие четырех или трех детей и воспитавшие их до восьми лет. Им страховая пенсия по старости будет назначаться по достижении возраста 56 лет и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет.

Для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до восьми лет, пенсионный возраст остается прежним — 50 лет.

4 Если родители были лишены родительских прав, сохраняется ли за ними право на досрочную пенсию?

Дети, в отношении которых мать или отец лишены родительских прав, не учитываются при определении права на досрочную пенсию по старости.

5 Предусмотрены ли досрочные пенсии для безработных граждан?

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода.

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