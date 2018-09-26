Россияне определили самого успешного топ-менеджера

Выяснилось, что россияне считают наиболее успешными топ-менеджерами РФ председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента Сбербанка Германа Грефа и главу «Роснефти» Игоря Сечина.

За Миллера отдали голоса 10% респондентов, за Грефа — 6%, за Сечина — 5%, за главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и крупнейшего бенефициара USM Holdings Алишера Усманова — по 2%.

Около 68% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Во всероссийском опросе приняли участие 1600 человек.

Понятие топ-менеджера

Само понятие топ-менеджера, согласно опросу, довольно широко известно.

«Только 6% опрошенных сказали, что вообще ни сном ни духом, что это такое. Оставшаяся часть разбилась на две группы: 41% не только слышали это слово, но и представляют, кто такой топ-менеджер, 53% слышали это слово. Так что есть еще к чему стремиться», — сказал Федоров.

Качества

В ходе опроса у россиян также спросили про главные качества успешных топ-менеджеров. На первом месте, по мнению россиян, находятся грамотность, образованность, компетентность. Помимо этого, топ-менеджеры должны обладать такими качествами, как коммуникабельность, порядочность, лидерские навыки и целеустремленность, а также ответственность.

Как стать успешным руководителем

Стать топ-менеджером, по мнению россиян, можно с помощью «дружеских связей» (33%), благодаря заслугам и успешному опыту управления (28%), родственникам (20%), за деньги (7%) или по достижении определенного возраста (1%).