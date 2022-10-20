Россияне почти в «едином порыве» поддержали отмену новогодних гуляний

Более 70% россиян поддерживают отмену новогодних праздничных мероприятий в этом году, следует из данных ВЦИОМ .

К инициативе отменить новогодние праздничные мероприятия на фоне частичной мобилизации присоединились некоторые города и регионы.

Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято. Это 74% респондентов, указывает Газета.Ru.

Против высказались 17% опрошенных.

При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет против отмены гуляний высказались почти 30%.

Тональность

Ранее сообщалось, что массовые народные гуляния в регионах станут с другой «тональностью».

Глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что они будут носить не увеселительный, а просветительский характер.

Детские «елки» сохранятся. Ведь скоро Новый год, а это теплый семейный праздники, уверена Любимова.

Сейчас работники ведомства озабочены, как работать со взрослыми, вернее, как заботиться о старшем поколении и «просветительски» направить отдых взрослых на семейное времяпрепровождение.

Сейчас обсуждается с губернаторами, как пройдут каникулы в регионах — речь идет о дорогих шоу с салютами и т.д.

Любимова отметила — людям хочется приходить в музей, театры, другие учреждения культуры.

Особое мнение

Между тем в Минобороны прокомментировали отмену новогодних мероприятий в регионах ради поддержки мобилизованных.

Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин сказал, что Минобороны признательно за поддержку со стороны регионов в проведении частичной мобилизации, но необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий для экономии средств нет.