21 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Россияне почти в «едином порыве» поддержали отмену новогодних гуляний

Более 70% россиян поддерживают отмену новогодних праздничных мероприятий в этом году, следует из данных ВЦИОМ.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

К инициативе отменить новогодние праздничные мероприятия на фоне частичной мобилизации присоединились некоторые города и регионы.

Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято. Это 74% респондентов, указывает Газета.Ru.

Против высказались 17% опрошенных.

При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет против отмены гуляний высказались почти 30%.

Тональность

Ранее сообщалось, что массовые народные гуляния в регионах станут с другой «тональностью».

Глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что они будут носить не увеселительный, а просветительский характер.

Детские «елки» сохранятся. Ведь скоро Новый год, а это теплый семейный праздники, уверена Любимова.

Сейчас работники ведомства озабочены, как работать со взрослыми, вернее, как заботиться о старшем поколении и «просветительски» направить отдых взрослых на семейное времяпрепровождение.

Сейчас обсуждается с губернаторами, как пройдут каникулы в регионах — речь идет о дорогих шоу с салютами и т.д.

Любимова отметила — людям хочется приходить в музей, театры, другие учреждения культуры.

Особое мнение

Между тем в Минобороны прокомментировали отмену новогодних мероприятий в регионах ради поддержки мобилизованных.

Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин сказал, что Минобороны признательно за поддержку со стороны регионов в проведении частичной мобилизации, но необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий для экономии средств нет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость