Россияне верят, что существуют злобные люди, решившие разрушить скрепы

Две трети (66%) опрошенных россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие, пишет znak.com.

Доля людей, верящих в эту теорию, выше среди представителей старшего поколения — людей от 45 лет и выше.

26% полагают, что такой группы лиц не существует. Чаще такой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет (47%).

63% опрошенных верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Выше эта доля среди 45−59-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%).

Обратного мнения придерживается 24% россиян, говоря, что никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России не существует. Молодежь (18−24 года) чаще остальных (48%) утверждают, что люди, выступающие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств в России, не преследуют разрушительных целей.

Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2016 году единоросс Толстой (журналист Первого канала), став депутатом Госдумы, заявил, что скрепы есть залог благополучия.

«Без них не будет ни национального достоинства, ни процветания экономического, ни самоуважения у людей. Поэтому сначала, безусловно, скрепы, а потом — благополучие», — заявил Пётр Толстой.

При этом журналист согласился с тем, что нельзя жить в нищете в великой стране. «Всё-таки нужно, чтобы действительно люди себя ощущали достойно в XXI веке», — сказал он.