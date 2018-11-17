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Политика
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Россиянин может возглавить международный Интерпол

Россиянин Александр Прокопчук стал кандидатом на пост президента Интерпола, где он с 2016 года занимает пост вице-президента, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Александр Прокопчук
Александр Прокопчук
МВД РФ
Прокопчук с 2011 года является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, а вице-президентом международной организации уголовной полиции — с 2016 года.

Его соперником в борьбе за указанную должность станет нынешний исполняющий обязанности президента Интерпола южнокореец Ким Чен Янг. Как отмечает FT, выборы главы организации должны пройти в следующую среду.

Три дня назад стало известно, что французские власти закрыли дело об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. 29 сентября он отбыл из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его пропажей без вести. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. После этого его жена Грэйс Мэн сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.

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