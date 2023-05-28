Российские конструкторы разрабатывают дрон со снайперской винтовкой

Российский разработчик и производитель стрелкового оружия LobaevArms сейчас занимается созданием контрснайперского FPV-дрон.

Беспилотник вооружен высокоточной снайперской винтовкой, заявил глава компании Владислав Лобаев.в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Тот, кому удастся разрешить вопрос использования высокоточных винтовок с коптеров, навсегда изменит характер боевых действий, уверен эксперт, указывает Газета.Ru. По его словам, коптер способен "выкашивать все живое".

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.