5 мая
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Политика

Российский миллиардер из-за санкций подал иск в Европейский суд

Российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Алишер Усманов.
Алишер Усманов.
kremlin.ru

Усманов опротестовал свое включение в санкционный список ЕС.

«Иск господина Алишера Усманова против Совета подан 29 апреля. Истец требует отмены решения совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — цитирует пресс-службу bfm.ru.

Алишер Усманов — российский предприниматель, миллиардер, основатель «USM Holdings». Один из богатейших бизнесменов России (согласно русской версии журнала Forbes) и один из богатейших жителей Великобритании (согласно рейтингу «Sunday Times»). Американский журнал «Bloomberg Markets» в 2013 году назвал Усманова одним из наиболее влиятельных бизнесменов мира.

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