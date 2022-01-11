11 января -15°C
﻿
Политика

Российский миллиардер не может улететь из Казахстана

Миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков находится в Казахстане и не может вылететь из страны, сообщила его PR-служба.

Скрин с телеканала "Звезда"
Скрин с телеканала "Звезда"
mk.ru

11 января, Генконсульство сообщило о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы из Алматы в Россию.

Рыбаков улетел в Казахстан 3 января. По данным Forbes, — покататься на лыжах.

«Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Я думаю, я выберусь из Алматы в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом. Все, что я вижу изнутри — это немного другое, нежели показывается в СМИ, то, что видят из России. Ситуация показывается очень однобоко, а я изнутри вижу много чего еще», — приводятся слова господина Рыбакова.

9 января, по словам бизнесмена, его приняли за террориста на блокпосту.

«Неужели я так выгляжу? Есть видео как я иду под дулами автоматов. Но пока скинуть его не могу — нет интернета. Хорошо, что все хорошо закончилось. Сегодня давали интернет на 1 час — первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», — цитирует Рыбакова «Коммерсантъ».

Казахстан. Январь 2022.
Казахстан. Январь 2022.
Instagram

Ранее генконсульство России в Казахстане сообщило, что регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы российского Минобороны из Алматы приостановлена в связи с отсутствием мест.

Что произошло

2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Президент Казахстана назвал протесты попыткой госпереворота. По данным МВД, число задержанных достигло почти 10 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость