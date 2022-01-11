Российский миллиардер не может улететь из Казахстана

Миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков находится в Казахстане и не может вылететь из страны, сообщила его PR-служба.

11 января, Генконсульство сообщило о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы из Алматы в Россию.

Рыбаков улетел в Казахстан 3 января. По данным Forbes, — покататься на лыжах.

«Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Я думаю, я выберусь из Алматы в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом. Все, что я вижу изнутри — это немного другое, нежели показывается в СМИ, то, что видят из России. Ситуация показывается очень однобоко, а я изнутри вижу много чего еще», — приводятся слова господина Рыбакова.

9 января, по словам бизнесмена, его приняли за террориста на блокпосту.

«Неужели я так выгляжу? Есть видео как я иду под дулами автоматов. Но пока скинуть его не могу — нет интернета. Хорошо, что все хорошо закончилось. Сегодня давали интернет на 1 час — первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», — цитирует Рыбакова «Коммерсантъ».

Казахстан. Январь 2022. Instagram

Ранее генконсульство России в Казахстане сообщило, что регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы российского Минобороны из Алматы приостановлена в связи с отсутствием мест.

Что произошло

2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Президент Казахстана назвал протесты попыткой госпереворота. По данным МВД, число задержанных достигло почти 10 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.